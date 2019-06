Hol dir Ed Sheerans Klagenfurt-Gig nach Hause

Das Wörthersee-Stadion ist nicht Ed Sheerans erster Tourstop. Dankenswerterweise hat der britische Rotschopf eine fixe Setlist und die ist von den Gigs z.B. am Hockenheimring (22. und 23.6.) und Co bereits bekannt.

Umfrage Wie gefällt dir Ed Sheerans neuer Song "Beautiful People"? Spitze!

Das Video ist besser als der Song

Der Song ist super, aber das Video find ich scheiße

Nichts für mich!

+++ Warnung an Fans vor Ed Sheeran in Klagenfurt: Mail vom Veranstalter und Tipps fürs Konzert +++

Für alle, die statt schwitzend in Kärnten ihre Zeit lieber auf der Couch oder in einem Park ihrer Wahl verbringen wollen oder arbeiten müssen, haben wir ein Ed-Sheeran-Zuckerl.

Wir haben das Klagenfurt-Konzert vorab als Fake-Nachbau zum Durchklicken und Nachhören.

Ein Song, der neu zur Setlist hinzukommen könnte ist "Beautiful People". Die Singele ist am Freitag (28.6.) brandneu erschienen. Live-Aufnahme gibt es also noch keine. Aber das Video ist sowieso traumhaft. Ed empfiehlt auf seiner Page "Beautiful People" auch als ersten Song seiner "Pro-Show Playlist!":



Die Setliste für Ed Sheeran in Klagenfurt

Mit "Castle on the Hill" fängt das Konzert an, wir haben die ersten 33 Minuten vom Hockenheimring bis inklusive "Tenerife Sea":

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don't / New Man

Dive

Bloodstream

I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber cover)

Tenerife Sea

All of the Stars / Hearts Don't Break Around Here / Kiss Me / Give Me Love

Galway Girl

Poor Wayfaring Stranger / I See Fire

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing

Ed kam in Deutschland mit DFB-Trikot

Zur Zugabe hat sich Ed Sheeran beim Hockenheim-Gig ein Fußballtrikot der deutschen Nationalmannschaft angezogen. Das wird er in Klagenfurt hoffentlich nicht tun :)

Könnte aber leicht sein, dass er plötzlich im rot-weißen Nationaldress der Österreicher daherkommt.

Zugabe:

Shape of You

Ed beendet das Konzert mit "You Need Me, I Don't Need You":

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)