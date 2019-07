Ellie Goulding wurde zum Ehrendoktor ernannt

Die 32-jährige Sängerin darf sich jetzt offiziell Doktor nennen. Am Wochenende wurde ihr die Ehrendoktorwürde an der University of Kent verliehen. Goulding entschuldigte sich bei ihrer Rede bei ihrem damaligen Professor dafür, ihm in einer E-Mail mitgeteilt zu haben, dass sie die Uni nach nur zwei Semestern verlassen wird.

Und weiter: "Der Kreis hat sich geschlossen, denn vor rund elf Jahren bin ich von hier weggegangen und jetzt bin ich zum ersten Mal wieder zurück. Und jetzt ich bin ein Doktor! Das ist ziemlich cool! Ich bin nicht an die Universität gegangen, um eine Sängerin zu werden".

Neuer Song "Hate Me"

Vor wenigen Tagen ist auch ihr neuer Song "Hate Me" samt Musikvideo veröffentlicht worden. Nach einer etwas länger dauernden Auszeit meldete sich Goulding erst vor kurzem wieder mit neuer Musik zurück.

(baf/bang)