Elton John sagt Wien mit zwei Shows Lebewohl

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Sir Elton John bekanntgegeben, dass er in Zukunft nicht mehr auf der Bühne stehen will. Bevor das allerdings passiert, wird er sich noch mit der "Farewell Yellow Brick Road"-Tour von seinen Fans verabschieden. Die Mammut-Konzertreise dauert fast drei Jahre und umfasst mehr als 300 Shows.

Am 18. März endete der erste von insgesamt fünf Tour-Teilen in Nordamerika. Nach einer Regenerationsphase von anderthalb Monaten nimmt der 72-jährige Reginald Kenneth Dwight, so der Musiker mit echtem Namen, den zweiten Teil der "Yellow Brick Road Tour" in Angriff.

Zwei Mal Wien

Für den Auftakt der Europadaten hat sich Elton John (oder seine Booking-Agentur) ausgerechnet Wien ausgesucht. Für zwei Konzerte gastiert er am 1. und 2. Mai in der fast ausverkauften Wiener Stadthalle. HIER gibt es noch Restkarten.

Und die Fans können sich an beiden Abenden auf eine würdige Verabschiedung gefasst machen. Die 24 Songs umfassende Setlist, die sich bei seinen Nordamerika-Dates nicht geändert hat, bietet einen Streifzug durch die großartige Karriere des britischen Ausnahmekünstlers. "Tiny Dancer", "I Guess That's Why They Call It The Blues", "Rocket Man", "Candle in the Wind", "Don't Let The Sun Go Down On Me", "Your Song",... Kaum einer der größten Hits fehlt im Programm.

Am 3. Juli gibt es danach noch ein Gastspiel in der Messe Graz, ehe es für Elton John noch einmal nach Nordamerika und Australien sowie Neuseeland geht. Im November 2020 gibt es dann auf den britischen Inseln noch einen Konzertreigen, ehe Sir Elton für den Rest seines hoffentlich noch langen Lebens die Füße hochlegen kann.

Elton John - "Farewell Yellow Brick Road"-Tour

• Bennie and the Jets

• All the Girls Love Alice

• I Guess That's Why They Call It the Blues

• Border Song

• Tiny Dancer

• Philadelphia Freedom

• Indian Sunset (with Ray Cooper)

• Rocket Man

• Take Me to the Pilot

• Someone Saved My Life Tonight

• Levon

• Candle in the Wind

• Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

• Burn Down the Mission

• Believe

• Daniel

• Sad Songs (Say So Much)

• Don't Let the Sun Go Down on Me

• The Bitch Is Back

• I'm Still Standing

• Crocodile Rock

• Saturday Night's Alright for Fighting

Zugaben

•Your Song

•Goodbye Yellow Brick Road

