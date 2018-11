Halleluja! Father John Misty spielt in Wien auf

Mit seinem neuen Album "God's Favorite Custormer" bringt Hipster-Papst Josh Tillman alias Father John Misty morgen bescheidene Gitarrenklänge, gemixt mit sehr viel Herzschmerz auf die Bühne der Arena Wien. Im vierten Misty-Album werden Liebeskummer, die Enttäuschungen des Rockstardaseins, zerbrochene Freundschaften und der große Kater nach der Party besungen. Musikalisch geht es weg vom üppig orchestrierten Sound des letztjährigen Albums „Pure Comedy" und hin zu ruhigeren Klängen.

Lana del Rey schwärmt für Father John



Bereits 2014 unterstützte Misty Sängerin Lana del Rey auf ihrer Tour. Zwei Jahre später veröffentlichte die Musikerin ihr Video "Freak" in dem sie, gemeinsam mit anderen jungen Frauen, Tillman mit LSD verwöhnt. Rey selbst ist großer Fan des Künstlers, in einem Interview schwärmte sie: „Ich höre nicht wirklich viel neue Musik, aber Father John Misty liebe ich tatsächlich sehr. Er erinnert mich irgendwie an meine Wurzeln.“ Wer den einfühlsamen Besserwisser live auf der Bühne erleben will, kann sich hier noch Karten sichern.

(red)