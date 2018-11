Gabalier-Song läuft auf Friedhöfen am häufigsten

Musik hat wie kaum eine andere Kunstform die Fähigkeit, Emotionen zu erzeugen und diese auch zu verstärken. Sie bringt uns zum Lachen, zum Tanzen und oft auch lässt sie Tränen fließen.

Oftmals verbinden wir mit einem bestimmten Musikstück auch Erinnerungen an Ereignisse oder geliebte Menschen. Deshalb wird bei Beerdigungen fast immer auch Musik gespielt.

Die unterliegt laut Christian Leppich, Begräbnis-Organisator bei der Bestattung Wien, gewissen Trends. Gegenüber "Wien Heute" hat er verraten, dass früher Frank Sinatras "My Way" und etwas später "Time To Say Goodbye" von Andrea Bocelli als musikalische Untermalung bei Trauerfeiern zu hören waren. "Jetzt ist es eben der Gabalier mit 'Amoi seg‘ ma uns wieder', der am meisten gespielt wird", so Leppich.

Gabalier selber hat den Song geschrieben, um so zwei schreckliche Schicksalsschläge in der Familie zu überwinden. "Es gibt immer Tiefschläge im Leben. Aber man sollte immer wieder aufstehen und nach vorne schauen", sagte er vor einigen Jahren in einem Interview mit der WDR-Talkshow "Kölner Treff" über das Lied.

Andreas Gabalier - Amoi Seg' Ma Uns Wieder

Uns oin is die Zeit zu gehen bestimmt

Wie a Blattl trogn vom Wind geht's zum Ursprung zruck als Kind

Wenn des Bluat in deine Adern gfriert

Wie dei Herz aufhört zum Schlogn und du aufi zu die Engerl fliagst

Dann hob ka Angst und loss di anfoch trogn

Weil es gibt was nach dem Lebm, du wirst scho segn

Amoi seg ma uns wieder

Amoi schau i a von obm zua

Auf meine oitn Tag leg i mi dankend nieder

Und moch für olle Zeitn meine Augen zua

Ois wos bleibt ist die Erinnerung

Und schön langsam wird da kloar, dass nix mehr is wias woar

Dann soll die Hoffnung auf a Wiedesehn

Mir die Kroft in mein Herzschlog legn, um weiter zu lebm

Amoi seg ma uns wieder

Amoi schau i a von obm zua

Auf meine oitn Tag leg i mi dankend nieder

Und moch für olle Zeitn meine Augen zua

A Liacht sui da leichtn bis in die Ewigkeit

Zur Erinnerung an die Lebenszeit.

Amoi seg ma uns wieder

Amoi schau i a von obm zua

Auf meine oitn Tag leg i mi dankend nieder

Und moch für olle Zeitn meine Augen zua

Auf meine oitn Tag leg i mi dankend nieder

Und moch für olle Zeitn meine Augen zua

