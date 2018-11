Gehen die Musiker von U2 in die Rockstar-Pension?

Am Dienstag standen U2 in Berlin auf der Bühne. Eigentlich war ihre "Experience + Innocence"-Tour am Wochenende in Dublin zu Ende, weil aber die Show in Berlin im September wegen Stimmproblemen abgesagt werden musste, holte man sie nun nach.

Bono verabschiedete sich bei den Fans in der deutschen Hauptstadt mit folgenden Worten: "Wir befinden uns jetzt schon eine ganze Weile auch Achse - schon fast 40 Jahre lang - und diese letzten vier Jahre waren für uns etwas wirklich Spezielles. Wir verabschieden uns nun".

Sofort spekulierte man damit, dass Bono damit auf das mögliche Ende von U2 anspielen könnte. Zusätzlich befeuert wurde dieses Annahme damit, dass sie in Dublin den Song "Dirty Day" zum ersten Mal seit 25 Jahren live performten. Auch Bonos gesundheitliche Probleme könnten damit zu tun haben.

Die Band selber schweigt bislang zum kolportieren Karriereende.

