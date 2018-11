George Michael erhält endlich Tribute-Konzert

Doch das soll sich kommenden Juni ändert. Wie die britische Zeitung "Mirror" berichtet, plant man am 25. Juni eine Tribute Show in der Londoner O2 Academy. An diesem Tag wäre Michaels 56 Jahre alt geworden.

Die Veranstaltung, die den Segen von Michaels Hinterbliebenen hat, soll die ehemalige Liveband des Künstlers versammeln. Zahlreiche Kollegen und Weggefährten werden dann die größten Hits aus dem umfangreichen Repertoire zum Besten geben.

Viele Stargäste

Viel ist noch nicht bekannt, doch das ehemalige Spice Girl Geri Halliwell soll unter den Stargästen sein. In den kommenden Monaten werden weitere Details zu dem Event bekanntgegeben.

(baf)