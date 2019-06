Great Red Silence lassen die Puppen tanzen

"Silence is a canvas" – so beschreibt die Wiener Band Great Red Silence ihr kreatives Schaffen. "4AM" ist die erste Single-Auskopplung des Quintetts und ein Vorbote auf das Debütalbum "White Shark Café", das am 27. September erscheint.

Musikalisch werfen die Wiener vor allem Gitarrenlastiges in den Schmelztiegel: Hard Rock, Alternative, Blues und Progressive gibt es auf der ersten Platte zu hören. Die Texte drehen sich um einen Protagonisten, der im "White Shark Café" von seinen Reisen und Erlebnissen erzählt und dabei in unentdeckte Welten abtaucht.

Bei der visuellen Umsetzung dieser Reisen hatten unter anderem Künstler wie der österreichische Puppenspieler Christoph Bochdansky und der Fotograf und Grafiker Lukas Philippovich ihre Finger im Spiel. So auch beim Musikvideo von "4AM":

Am 27. September 2019 feiern Great Red Silence ihren Album-Release im Kramladen (U-Bahn Bogen 39-40, 1080 Wien).



(lfd)