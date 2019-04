Gzuz ist Papa: Skandal-Rapper mal streichelweich

Um kurz vor 7 Uhr früh kam die kleine Emilia auf die Welt. Was sie noch nicht weiß: Hunderttausende Fans kennen sie bereits. Und zwar weil ihr Papa kein Unbekannter ist. Der hat sich nämlich in der Musikszene einen Namen gemacht. Zwischenzeitlich sorgt er auch mit Ausrastern für Schlagzeilen. So zum Beispiel mit dieser: Skandal-Rapper schießt zu Silvester mit Waffe

Auf Instagram präsentiert sich der Rapper nun aber von einer ganz anderen Seite: Breit grinst Gzuz in die Kamera, während er auf dem Arm seine Tochter hält. Gepostet wurde das Bild jedoch von seinem Rap-Kollegen Bonez MC. Auch RAF Camora teilte das Foto kurz darauf.

Familie steht ganz oben

Gzuz selbst teilte nur ein Foto mit den wichtigsten Daten seiner Tochter. Unter dem Posting lässt er zwar keine Kommentare zu, jedoch liketen bereits nach kurzer Zeit über eine viertelmillion Fans das Foto.

Für den Rapper und seine langjährige Freundin ist es bereits die zweite Tochter. Vor fünf Jahren kam Malina auf die Welt. Und auch wenn sich Gzuz nach außen hin oft als harter Rüpel gibt, scheint er einen ganz weichen Kern zu haben, wie die Fotos seiner Freundin vermuten lassen. Familie steht für den Rapper wohl an erster Stelle.

