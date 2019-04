Rücktritt vom Rücktritt – Heino hört doch nicht auf

Am Samstag streute ihm seine Ehefrau Hannelore beim Konzert in Köln noch Rosen. Im Publikum schlugen sich die Fans blutig.

Heino glaubte, keiner wolle ihn mehr sehen, doch seine Abschiedstour hat ihn vom Gegenteil überzeugt. Am Sonntag war in Amsterdam der allerletzte Gig. Jetzt findet Heino, sein Abschied sei übereilt gewesen. Die Häuser seien alle ausverkauft gewesen und Deutschlands berühmteste Schlager-Blondine findet den Gedanken an den Ruhestand alles andere als attraktiv.

Deshalb will er zwar auch in Zukunft noch auftreten, jedoch in kleinerem Rahmen. Falls ihn also jemand für eine Firmenfeier, oder ein "Hells Angels"-Treffen buchen will, Heino scheint noch zu haben zu sein.





