18-jähriger Rapper stirbt nach Überdosis

Am Donnerstag verkündete Erik Thureson auf Twitter den Tod seines Sohnes Jacob Tyler (18) alias Hella Sketchy: "Jacob wurde am 13. Juni leblos aufgefunden, nach einer Drogenüberdosis. Er wurde daraufhin wiederbelebt und in die Notaufnahme gebracht. Er war 14 Tage im Koma. Sehr traurig teilen wir euch mit, dass er nun am 27. Juni um 5:11 von uns gegangen ist."

Der 18-Jährige wurde erst kürzlich von dem Major-Label Atlantic Records auf Soundcloud entdeckt. Anfang des Jahres brachte er sein Debütalbum mit dem Namen "Hella Sketchy" auf den Markt. Seinen letzten Insta-Beitrag postete er nur wenige Stunden bevor er in seinem Zuhause in Los Angeles bewusstlos aufgefunden wurde.

Das Bild, das ihn sitzend auf einem Tisch zeigt, kommentierte er mit: "Ich liebe euch Leute. Danke, dass ihr mich unterstützt. Ich bin so dankbar, dass ich mit meiner Musik Menschen helfen kann."

Sein Vater Erik rief auf Twitter dazu auf, über allfällige persönliche Probleme zu sprechen: "Die Diskussion über Drogen, Depressionen, psychischen Krankheiten und Social Media muss offener und ohne Verurteilung oder Stigma stattfinden."

Das Video zu "What happened?" veröffentlichte Hella Sketchy im Mai. (Quelle: Youtube)

(mim/20 Minuten)