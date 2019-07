Heute wird das Happel-Stadion Pink

Allein schon der Opener von Pinks Show am Mittwochabend im Ernst-Happel-Stadion wird klarmachen, wohin die Reise geht: "Get The Party Started."

Neben einem Hit- und einem echten Feuerwerk erwartet die Fans jede Menge zirkusreife Akrobatik, Konfetti-Regen und eine Alecia Moore, die sich bei ihrer ersten Europa-Tournee seit fünf Jahren stimmlich bisher in Hochform präsentierte.

Am Ende der über zweistündigen Show geht Pink sogar in die Luft und fliegt am Seil über die Bühne. Auch der direkte Fankontakt wird bei Pink immer großgeschrieben. Einlass ist ab 17 Uhr, Pink selbst geht gegen 20.30 Uhr auf die Bühne.

Die Setlist

- Get The Party Started

- Beautiful Trauma

- Just Like A Pill

- Who Knew

- Funhouse

- Hustle

- Secrets

- Try

- Just Give Me A Reason

- Rise

- Just Like Fire

- What About Us

- For Now

- 90 Days

- Time After Time

- Walk Me Home

- I Am Here

- F**kin' Perfect

- Raise Your Glass

- Blow Me (One Last Kiss)

- Can We Pretend

Zugaben:

- So What

- Glitter In The Air

(red)