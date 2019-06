Ned deppat: Hofer-Spot hat das Zeug zum Hit

Alles, was sich reimt ist gut, sagt schon der Pumukl. Und selbst der würde heutzutage rappen, wenn er Eindruck schinden wollte.

Umfrage Hofer lässt rappen: Top oder Flop? Geniale Idee mit Ohrwurmqualität

Naja, da ist mir jedes gedruckte Prostekt lieber

Sicher nicht. Find ich voll nervig

Hofer lässt auf Wienerisch rappen und wenn's keine Werbung wär, hätte es das Zeug zum Sommerhit. Denn der Song hat alles, was man so braucht: Mit einer Katze am Saugroboter ist für Cat-Content gesorgt.

"Er ist Fashion-Blogger, am liebsten wäscht er Jogger"

Von Influencer bis zum Pensionisten-Paar auf dem Weg nach Mallorca, vom schnauzbärtigen Hipster bis zur Fitnessmodel geben sich alle die Ehre.

Vorm Hofer-Kühlregal geht's zu wie auf Instagram. Nur irgendwie Wienerischer und leiwander. Und, da es sich ja ums Kühlregal handelt, auch cooler. Und selbst der Stage-Dive in die Klopapierrollen macht Lust zum Mitmachen.

Der neue Hofer-Spot hat Ohrwurmqualität. Was halten Sie davon?

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)