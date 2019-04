Im Witch-Pop von ANIIML wachsen Herzen am Baum

Noch nie etwas von Aniiml gehört? Höchste Zeit, das zu ändern! Gelegenheit dazu gibt das brandneue Musikvideo "Ouch!", in dem die in Los Angeles lebende Künstlerin Herzen pflückt, im Boden verscharrt und Blumen daraus erwachsen lässt.

Über die Botschaft des Clips, ihren veganen Lifestyle und TV-Verträge im #Metoo-Zeitalter gab Aniiml uns in einem Mail-Interview Auskunft. Live ist die Sängerin am 3. Oktober 2019 im Wiener Rhiz zu sehen.

Aniiml

"Wir beherrschen unsere eigenen Emotionen"

Heute: Das neue Video ist sehr düster, fast angsteinflößend. Könntest du etwas zu seiner Symbolik erzählen, bitte?

Aniiml: Der Baum der Herzen symbolisiert Gefühle. Diese Gefühle dienen uns nicht länger. Vielleicht haben diese Gefühle unsere Leben auf eine Art angetrieben und bestimmt, die uns nicht länger dienlich ist. Im Song beziehungsweise dem Video geht es darum, diese Gefühle (die Herzen) in etwas Nützliches und Befreiendes zu verwandeln. Wir pflanzen die Herzen, gießen sie mit unseren Tränen, lassen sie gehen und verwandeln sie in etwas, das uns Freiheit verschafft und dadurch erfahren wir eine Liebe zu uns selbst, die wir womöglich unterbewusst von Anfang an gesucht haben. Wir erfahren wahren inneren Frieden, wenn wir uns um all unsere Gefühle kümmern und sie nähren und sie nicht über uns bestimmen lassen. Im Kern ist das die Bedeutung des Videos. Wir beherrschen unsere eigenen Emotionen.

Ein Herz pflücken, es mit seinen Tränen gießen… und schließlich erwächst eine Rose daraus. Was passiert danach mit dieser Rose oder was könnte mit ihr passieren?

Wunderbare Frage! Diese Rose würde blühen, wachsen, Leben spenden, eine wunderschöne Quelle des Lebens werden und dann schließlich verwelken und sterben, wie alles Lebendige an einem gewissen Punkt. Allerdings würde sich die Rose zersetzen, sich in einen reichhaltigen Dünger verwandeln, und aus ihren Überresten würde mehr Leben entstehen. Und so führt sich der Kreislauf des Lebens wie immer fort: Es zersetzt sich immer und immer und immer wieder. So wie Dunkelheit und Emotionen sich in Licht und Freiheit verwandeln, verwelkt und stirbt eine Rose und wird auf eine neue Art wieder zu Leben.

Sollte Pop vegan werden?

Bei dieser Frage musste ich lächeln. Die Antwort ist JA, natürlich 😉. Wenn die Mainstream-Musikszene einen Trend bewusster Essgewohnheiten annehmen könnte, wäre die Umwelt in einer viel besseren Verfassung, als sie es ist. Da Informationen und Erziehung einer immer breiteren Öffentlichkeit zugänglich ist, erkennen immer mehr Menschen die Auswirkungen der Fleischindustrie auf unseren Planeten. Sie sind verheerend – und einer der Hauptgründe für den Verfall des Planeten. Da die Popszene so viel Einfluss hat, könnte sie so viel bewirken, indem sie gesunde Lebensprinzipien annimmt.

"Prinzipien, die dem Planeten zugutekommen"

Hat Popmusik die Verantwortung, die Welt zum Besseren zu verändern?

Ich denke die Antwort darauf schlägt in dieselbe Kerbe wie die letzte Antwort. Ich würde sagen ja, absolut, zu hundert Prozent. Jede Bewegung, die Einfluss auf die Kultur hat, trägt Verantwortung. Meiner Meinung nach die Verantwortung, Prinzipien anzuwenden, die dem Planeten zugutekommen.

Laut deiner Website kommen deine Songs in vielen TV-Serien vor. Berichte von und Gerüchte über schweres Fehlverhalten am Set häufen sich dieser Tage. Wird es dadurch problematisch, Songs beizusteuern? Trifft es dich persönlich oder würde es dich persönlich treffen, wenn es in besagte Berichten um Shows mit deinen Songs ginge?

Die gute Nachricht ist, dass mein Sync Agent weiß, dass ich eine Aktivistin mit starken Meinungen bin, und sie würde mich wahrscheinlich nicht mal fragen, ob ich meine Musik für eine Show hergeben will, die keinen guten Ruf hat oder nicht mit meinen Moralvorstellungen übereinstimmt. Vom ersten Tag an hat sie mich gefragt, was ich bereit sei oder eben nicht bereit sei zu tun, und sie hat meine Musik daher IMMER in den besten Shows und Trailern platziert.

"Verwandte Seelen ziehen sich an, unabhängig von Grenzen"

Du stammst aus Kanada, du lebst in den USA, du hast deutsche Wurzeln. Könntest du die Lifestyles und Mentalitäten der drei Länder vergleichen – deinen Erfahrungen nach?

Ich bin unglaublich dankbar dafür, mit einer großen kulturellen Vielfalt aufgewachsen zu sein. Unabhängig von den Unterschieden in den Lifestyles und Mentalitäten der Länder, denke ich, dass die wahre Antwort auf diese Frage mehr mit den Menschen zu tun hat, mit denen ich mich umgebe. Ich könnte die Unterschiede zwischen den Ländern so beschreiben: Kanada ist freundlicher, warm, bodenständig, Amerika ist ein Milieu des „größer, besser, schneller, mehr“ und Deutschland ist Präzision und Klarheit, geistige Tiefgründigkeit und Verlässlichkeit… aber die Wahrheit ist, ich war immer damit gesegnet, mich mit offenen, weisen, freigeistigen, gütigen, kreativen Leuten und Gemeinschaften umgeben zu können. Ich denke, das hat weniger mit Grenzen und mehr mit persönlichen Lifestyle-Entscheidungen zu tun. Verwandte Seelen ziehen sich an, unabhängig von Grenzen.

Was können wir von deinem kommenden Album erwarten?

Das kommende Album bin einfach ich, die da sein und neue Dinge ausprobieren möchte. Ich würde sagen, es ist viel weniger düster und "intensiv" (auf die Art, wie es früher war). Ich denke, meine Stimme und mein Herz sind zu einem gewissen Grad weicher geworden, und das hat sich in den Sounds niedergeschlagen, die ich jetzt kreieren will. Ich fühle, dass ich es weniger vermeide, in den Mainstream zu "passen". Ich heiße die Möglichkeit willkommen, eine größere Rolle als Influencerin innerhalb dieser einflussreichen Industrie zu spielen. Meine Stimme und meine Botschaft werden immer einzigartig und herausfordernd bleiben, aber ich werde flexibler in den Klangwelten, die ich rund um diese Elemente errichten möchte, und ich denke, das wird auf dem kommenden Album klar zu hören sein.



