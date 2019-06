Jazz-Legende Dr. John an Herzinfarkt gestorben

Die traurige Nachricht vom Ableben der Jazz- und Blues-Ikone wurde auf seinem Twitter-Account öffentlich gemacht. "Gegen Tagesanbruch des 6. Juni 2019 ist die ikonische Musik-Legende Malcom John Rebennack, Jr., beruflich als Dr. John bekannt, an einem Herzinfarkt verstorben", startete der Trauertext.



"Als Mitglied der Rock ‘n‘ Roll-Hall of Fame, sechsfacher Grammy-Gewinner, Songwriter, Komponist, Produzent und Interpret schuf er eine einzigartige Musik, die seine Heimatstadt New Orleans in ihrem Kern trug, so wie er sie immer in seinem Herzen trug", so die Online-Parte weiter.

Der Pianist, dessen Musik man auch als "Voodoo Rock" bezeichnete, arbeitete in seiner langen Karriere unter anderem mit den Rolling Stones, Aretha Franklin, den Rolling Stones oder Sam Cooke zusammen.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)