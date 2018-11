Jazz-Welt tauert um Trompeter Roy Hargrove

Für rund 30 Jahre versorgte Roy Hargrove die Musikwelt mit zahlreichen Jazz- und Funk-Alben, auf denen er unter anderem mit Größen wie Herbie Hancock und Erykah Badu zusammenarbeitete. Zwei Mal wurder sein Schaffen mit einem Grammy ausgezeichnet.

Seit Jahren litt der Musiker an einer Nierenerkrankung, die ihn auch zu ständiger Dialysebehandlung zwang. Der tödliche Herzanfall, an dem er am 2. November in New York verstarb, war eine Folge dieser Krankheit.

Sein langjähriger Manager Larry Clothier informierte die Öffentlichkeit über das Ableben Hargroves.

(baf)