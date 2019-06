Jennifer Lopez strahlt dank Österreichern

Am Freitag hob Jennifer Lopez' (49) "It's My Party Tour" ab. Als Überraschungsgast machte Tochter Emme (11) die Mama so stolz mit ihrer Gesangseinlage, dass J.Lo fast platzte.

Dabei ging fast unter, dass bei Jenny from the Block nicht nur das Lächeln strahlte, sondern auch das Kostüm. Millionen Kristalle blendeten die Zuschauer.

Opening-Nummer: Fast 1 Million Kristalle allein auf diesem Outfit



Wohin man schaut ist Swarovski

Es blinkt und glitzert, wohin man auch schaut. La Lopez selbst, ihre Backgroundtänzer, ihr Piano und sogar ein Kristallluster auf der Bühne. Auf jede Fläche durfte Swarovski seine Glitzersteinchen picken.

Was Lopez hat und andere nicht: Wenn es dunkel wird, strahlt sie weiter. Nicolas Jebran versorgte die Sängerin mit neonfarbenen Kristallen, die mit UV-Licht reagieren.

Neon-Kristalle reagieren auf UV-Licht



Ihren ersten spektakulären Auftritt hat Jennifer in einem einbeinigen Atelier-Versace-Jumpsuit, auf dem fast eine Million Kristalle um den besten Platz kämpfen.

Swarovski hat auch schon Beyoncé, Lady Gaga, Madonna und den Spice Girls zu Glanzmomenten verholfen.

Die "It's My Party Tour" geht bis 27. Juli 2019 quer durch die USA, danach folgen bis 11.8. Stops in Israel, Russland und Ägypten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)