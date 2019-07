20.000 Jennifer-Lopez-Fans aus Stadion evakuiert

Über 20.000 Fans drängten sich im Madison Square Garden, einer der legendärsten Konzert-Venues der Welt. Auf der Bühne: Jennifer Lopez und ihre Tänzer. Die Show hatte gerade begonnen, als es von einer Sekunde auf die andere stockfinster wurde im Stadion.

Ein Besucher filmte gerade mit und fing den Moment auf Video ein:



Schuld war ein massiver Stromausfall. 70.000 Menschen in Midtown Manhattan und der Upper West Side saßen im Dunkeln.

J.Lo stand auf der Bühne, glaubte anfangs, dass es gleich weitergehen würde. Stattdessen ging der Alarm im Madison Square Garden los, das komplette Stadion musste evakuiert werden.

Nach vier Songs war Schluss, mehrere Fans filmten die Evakuierung:



Enttäuschte J.Lo entschuldigt sich

Backstage, noch im vollem Kostüm und Make-up, sendete Jennifer Lopez eine enttäuschte Nachricht an die Fans. Die Aufforderung zu evakuieren, ist deutlich zu hören.

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich will euch nur wissen lassen, dass ihr was für euer Geld bekommen werdet. Wir werden wiederkommen und eine unglaubliche Show für euch abziehen. Es tut mir so Leid, dass das passiert ist", entschuldigt sich die Sängerin.

Backstage entschuldigt sich eine enttäuschte J.Lo bei den Fans:



Gute Nachrichten: Das Konzert wird am Montag nachgeholt:



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)