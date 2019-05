Justin Bieber & Ed Sheeran im Duett – "I Don't Care"

"Es kümmert mich nicht, solange du mich hältst. Du kannst mich überall mitnehmen", heißt es in "I Don't Care", dazu gibt's jede Menge "Uh-Uh-Uhs", hohe Tonlagen und einen flotten Rhythmus. War "Love Yourself" noch eine reine Ballade, wird sich der neue Song von Ed Sheeran und Justin Bieber also sicher auf der einen oder anderen (soften) Party-Playlist finden.

Justin Bieber

"I Don't Care" spielt auch selbst auf einer Feier. Der Protagonist wird abwechselnd von Sheeran und Bieber gesungen – schade eigentlich, die beiden hätten ja auch als Pärchen auftreten können – und fühlt sich auf einer noblen Party wie ein Niemand. Die bessere Hälfte eilt zur Hilfe und vertreibt die schlechte Stimmung.

Ein Lyric-Video zum Song gibt es auch bereits. Viel Spaß mit "I Don't Care":





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)