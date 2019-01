Wiener Duo "King & Potter" stürmt die Charts

Die jungen Wiener Benny König und Martin Hafner begannen ihre Musikkarriere vor zehn Jahren als Hardrock-Coverband. Mittlerweile haben sie sich von Green Day- und Deep Purple-Covern verabschiedet und begeistern Fans als "King & Potter" mit emotionalen Popsongs, erzählen von vergangener Liebe, Sehnsucht und Begierde. Ihre Debutsingle "Blinded By Love" schoss sofort auf Platz 1 der Ö3-Charts, wird im Radio auf und ab gespielt.

Der Weg an die Spitze der Charts war nicht leicht, erzählen sie im "Heute"-Interview. "Irgendwann haben wir die Straßenmusik für uns entdeckt", so Hafner. "Wir sind mit einem kleinen VW-Bus durch Europa gefahren und durch die Städte getourt", wirft König ein. Was sie dabei erlebt haben und warum ihnen eine Begegnung mit der Münchner Polizei immer in Erinnerung bleiben wird, das seht Ihr im Video ganz oben.



"King & Potter" spielen ihre zweite Single, "Gypsy Heart", in der "Heute"-Redaktion



"Jetzt macht es auf eine ganz neue Art Spaß"

Inzwischen haben "King & Potter" ihr erstes Album "Dreams?" auf den Markt gebracht, auch die zweite Single-Auskoppelung "Gypsy Heart" wurde zum Radio-Hit. Trotzdem spielt das Duo noch immer gerne auf der Straße für Passanten und Fans: "Es macht jetzt auf eine ganz neue Art Spaß", so König, "weil plötzlich kennen uns die Leute und teilweise fühlt es sich wie ein Konzert an. Es hört wirklich jeder zu und du hast das Gefühl, dass diese ganzen verschiedenen Menschen über die Musik vereint sind."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nona)