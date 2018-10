Kultige Filmkiller covern die Backstreet Boys

Was machen die legendären Filmkiller Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface und Ghostface eigentlich so in ihrer Freizeit, wenn sie nicht auf der Suche nach ihren nächsten Opfern sind?

Sie verarbeiten ihre oft traumatischen beruflichen Erlebnisse auf musikalische Art und Weise. Unter dem Namen Slashstreet Boys singen sich die blutrünstigen Psychopathen ihre Fantasien von der Seele.

"I'll Kill You That Way"

Ihr neuester Hit "I'll Kill You That Way" mutierte innerhalb weniger Tage zum absoluten Ohrwurm. 6 Millionen Klicks hat die genial umgedichtete Version des Backstreet Boys-Klassikers "I Want It That Way" in kurzer Zeit gesammelt.

Es war wohl kein Zufall, dass die Jungs den Titel kurz vor dem gruseligsten Fest des Jahres veröffentlicht haben.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)