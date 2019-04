Meyer-Landrut bläst zum Angriff gegen Andrea Berg

Beide Sängerinnen haben am 5. April ihr jeweils neues Album auf den Markt gebracht. Die 53-jährige Schlagersängerin präsentierte ihren Fans mit "Mosaik" ihre mittlerweile 17. Platte, Lena Meyer-Landrut gibt sich auf "Only Love, L" erneut großartig dem internationalen Pop hin.

Und wenn zwei so große Künstlerinnen gleichzeitig neue Musik auf den Markt bringen, wirkt sich das natürlich auch auf die Charts aus. "Mosaik" liegt momentan in den iTunes-Charts an der Spitze, während sich "Only Love, L" nur mit dem zweiten Platz begnügen muss.

"Stream es kaputt"

Das scheint der 27-jährigen Lena nicht ganz zu passen. In einer Insta-Story mobilisierte sie deswegen die Fans. "Streamt es kaputt", bittet sie, "Meint ihr, kriegt ihr Andrea Berg weg gestreamt, Leute?".

Die Schlagersängerin hat sich bislang nicht zu der Breitseite aus der Welt des Pops zu Wort gemeldet.

(baf)