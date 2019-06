Mathea setzt mit "Chaos" Freundschaft aufs Spiel

Mathea hat es mit "2x" an die Spitze der Ö3-Charts geschafft. Der Thron wurde zunächst vergoldet und kurz darauf mit Platin veredelt. Und schon damals hat sie im "Heute"-Interview versprochen: "Das ist erst der Anfang". Und jetzt ist es soweit: Seit Mitternacht ist ihr neuer Song "Chaos" auf Spotify zu hören.

"Er weiß nicht, dass er gemeint ist"



Im Text geht es um die ewige Frage: Ist es nur ein Freund, oder kann da doch mehr sein? Das Gefühlschaos, dass wohl viele kennen, bringt die junge Salzburgerin mit "Chaos" genau auf den Punkt. "Es geht um einen meiner besten Freunde. Und ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht etwas mehr geht oder nicht. Aber ich trau mich auch nicht den Schritt zu machen und einfach zu fragen. Damit setze ich die Freundschaft auch irgendwie aufs Spiel."

Doch mit der neuen Single lässt sie nun das ganze Land an ihrem Dilemma teilhaben. Unter ihnen ist dann auch der junge Mann, der der Grund für den Song ist. "Es ist gut möglich, dass er danach weiß, dass ich ihn meine", so die Chartstürmerin. Ganz offen gibt sie auch zu, dass sie vor diesem Release viel nervöser war als vor dem ersten. Und zwar nicht weil die Messlatte so hoch ist. Das Problem ist eher, dass die Geschichte – im Gegensatz zu jener von "2x" – noch nicht abgeschlossen ist.

