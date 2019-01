Matthias Schweighöfer sagt weitere Konzerte ab

Matthias Schweighöfer geht es gesundheitlich leider noch immer schlecht. Erst am Dienstag musste der Sänger und Schauspieler sein Konzert in Erfurt plötzlich abbrechen, weil er sich bei einer unglücklichen Bewegung einen Halswirbel eingeklemmt hatte. Die Schmerzen waren so schlimm, dass er sofort ins Spital eingeliefert wurde.

Drei Shows gecancelt

Jetzt gab Schweighöfer via Facebook bekannt, dass er weitere Gigs seiner "Lachen Weinen Tanzen"-Tour absagen muss: "Leider ist der Rücken noch nicht stark genug, um auf der Bühne zu stehen. Köln und Bremen, wir müssen unsere Dates leider auch verschieben, es tut mir sehr leid."

Comeback in Frankfurt?

Betroffen sind die Shows in Zwickau (23.01.), Köln (25.01.) und Bremen (26.01.). Am 28. Jänner will der 37-Jährige wieder in Frankfurt auf der Bühne stehen.

