Mick Jagger fühlt sich vor der Tour "ziemlich gut"

Der Rolling Stones-Frontmann musste sich kürzlich unters Messer legen, um seine Aortenklappe ersetzen zu lassen. Inzwischen gibt er jedoch wieder auf der "No Filter"-Tour mit seiner Band Vollgas. "Ich habe in den letzten paar Wochen viel geprobt. Heute Morgen habe ich ein wenig trainiert. Nichts Verrücktes. Danach habe ich mit dem Rest der Band geprobt", berichtet der Rocker in seinem ersten Interview nach dem Eingriff.

Er habe jedoch durch das einschneidende Ereignis gelernt, besser auf sich selbst Acht zu geben. "Ich gehe nicht mehr zwölf Monate im Jahr auf Tour. Das machst du, wenn du jung bist. Heute bin ich drei oder vier Monate jedes Jahr auf Tour und das scheint eine gute Balance zu sein", sagt er dem Radiosender "Toronto's Q107".

Fans dürfen sich auf viele Hits freuen

Alle Fans, die ein Ticket für die neuen US-Konzerte der legendären Gruppe erstanden haben, können sich darauf freuen, viele Hits wie "Paint It Black" und "Satisfaction" zu hören. "Wir spielen nicht notwendigerweise immer alle davon. Wir performen manchmal ein oder zwei, aber es gibt vielleicht um die zehn Lieblingslieder. Ich weiß nicht, wie sich die Leute fühlen würden, wenn du keines davon spielen würdest. Ich glaube, die Leute würden sagen 'Oh, das ist ein wenig schade, ich bin gekommen, um dieses Lied zu hören'", offenbart der Künstler.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)