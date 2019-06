Mick Jagger rockte nach Herz-OP das erste Konzert

Normalerweise hat der Begriff "Rock-Urgestein" einen bitteren, weil verächtlichen Beigeschmack. Mick Jagger allerdings darf ihn als respektvollen (und schwer verdienten) Kosenamen auffassen. Zum einen ist der 75-Jährige schon eine gefühlte Ewigkeit im Geschäft, zum anderen scheint er hart wie Granit.

Im April legte sich der Sänger in New York auf den OP-Tisch, um sich eine Herzklappe austauschen zu lassen. Kurz darauf zeigte er sich auf Instagram wieder quickfidel und hopste in einem Tanzvideo durchs Bild wie ein Teenager. Am 21. Juni stand er bereits wieder beim Auftakt der "No Filter Tour" auf der Bühne des Soldier-Field-Stadions in Chicago.

Obwohl, Stehen trifft es nicht genau. Wie immer zeigte Mick vollen Körpereinsatz für die Rolling Stones. Er hüpfte herum, gestikulierte wild und warf sich gelenkig in seine altbekannten Posen.

16 weitere Konzerte stehen auf der "No Filter Tour" noch an. Schwer vorstellbar, dass die Stones danach das Handtuch werfen, wenn Mick Jagger weiterhin so fit und unverwüstlich bleibt.

