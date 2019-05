Miley Cyrus versucht sich als Rapperin

Miley Cyrus ist zurück! Am 31. Mai bringt die 26-jährige Popsängerin ein neues Album heraus. Einen ersten Vorgeschmack gab es am Samstagabend bei ihrem Auftritt bei "BBC Radio 1's Big Weekend Show" in England.

Hier stellte sie drei neue Lieder vor. Einer davon trägt den Titel "Cattitude" und ist ein Rap-Song, in dem es unter anderem heißt "Ich liebe dich Nicki, aber ich höre Cardi." Gemeint sind damit die beiden Rapperinnen Nicki Minaj und Cardi B, die mit ihren öffentlichen Streitereien immer wieder für Aufsehen sorgen.

Miley tritt in der neuen "Black Mirror"-Folge auf

Doch nicht nur musikalisch läuft es bei Miley rund, am 5. Juni hat die Popsängerin einen Auftritt in der neuen Staffel der beliebten Sci-Fi-Serie "Black Mirror". Sie verkörpert darin eine zerbrochene Popsängerin, die an Depressionen leidet.

Hier rappt Miley Cyrus über Cardi B und Nicki Minaj



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)