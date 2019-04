Moderatorin macht sich über toten Rapper lustig

Vergangenen Donnerstag gingen Zigtausende in Los Angeles auf die Straße, um dem Rapper zu gedenken. Ende März wurde Nipsey Hussle auf offener Straße vor seinem Geschäft erschossen. Zahlreiche Promis, wie zum Beispiel Rap-Urgestein Snoop Dogg oder Soul-Legende Stevie Wonder, nahmen an der Beerdigung des Musikers teil. Dabei betonten sie, wie sehr sich Nipsey Hussle für den Frieden zwischen den Clans in LA einsetzte.

Moderatorin Laura Ingraham des konservativen Senders "Fox" hält offenbar nicht sonderlich viel von dem Rapper. In ihrer Show sprach sie über die Beerdigung und nannte ihn einen "besonders netten Künstler", konnte sich dabei den ironischen Unterton nicht verkneifen. Sie erklärte weiter, dass Nipsey Hussle einen Song hätte, der "F*** Donald Trump" heißt.

"Fox News" schweigt

Nach einem kurzen Einspieler, bei dem der Refrain des Songs vorgespielt wurde, fängt Ingraham zu lachen an. Sie witzelt mit ihrem Kollegen über die "kreativen" Zeilen und setzt noch einen drauf: Sie meint nämlich, dass dies wohl einen Zusammenhang mit der hohen Arbeitslosenquote von Afroamerikanern haben könnte.

Im Internet empören sich die Fans nun über die Berichterstattung sowie das Verhalten der Moderatorin. Nicht nur, dass das Lachen kurz nach dem Tod des Rappers unangebracht wäre, der vorgespielte Ausschnitt wurde von "YG" gerappt und nicht von Nipsey Hussle, wie Ingraham dachte. "Fox News" selbst schweigt bislang zu der Kritik und möchte sich nicht zu den unangebrachten Kommentaren der Moderatorin äußern.

