Morrissey fing sich bei Konzert eine Ohrfeige ein

Steven Morrissey, so der volle Name des Künstlers, war gerade dabei, seinen Hit "Every Day Is Like Sunday" zu performen, als ein paar Leute aus dem Publikum auf die Bühne stürmten.

In Videoaufnahmen von dem Zwischenfall ist zu sehen, wie einer der Fans dem Sänger ins Gesicht zu schlagen scheint. Morrissey verließ fluchtartig die Bühne, das Konzert wurde abgebrochen.

In einem offiziellen Statement, das auf Morrisseys Facebookseite veröffentlicht wurde, dementiert man die Ohrfeige. "Morrisseys Fans sind nicht gewalttätig. Die Fans haben nur das gemacht, was sie seit 30 Jahren machen".

Trotzdem kehrte Morrissey nach dem Bühnensturm nicht mehr zurück, um das Konzert zu beenden. Außerdem verzichtete er auf das mittlerweile nach Shows übliche "Meet & Greet" mit Fans.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)