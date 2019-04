Nach drei Jahren der erste neue Song von Sum 41

Seit der 2016 veröffentlichten Platte "13 Voices" warten die Fans von Sum 41 auf neues Songmaterial der kanadischen Punkrock-Band. Die Jungs rund um Frontman Deryck Whibley ließen sich damit reichlich Zeit, nun melden sie sich endlich zurück:

Neues Album und Festival-Gig

Die aktuelle Nummer trägt den vielversprechenden Namen "Out for Blood" und ist der Vorbote auf ein Album. "Order In Decline" heißt die LP und soll am 19. Juli 2019 veröffentlicht werden.

Im Mai tourt die Band durch die USA, bevor es weiter nach Europa geht. In Österreich ist Sum 41 am 13. Juni im Rahmen des Nova Rock Festivals zu sehen.

TICKETS für das Nova Rock 2019 gibt es HIER.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)