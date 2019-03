Namika zu Bohlen: "Geh' mal langsam in Rente"

Mit "Lieblingsmensch" und "Je ne parle pas francais" hat Namika bislang zwei Riesen-Hits im deutschsprachigen Raum abgeliefert. Die beiden DSDS-Kandidaten Toni und Taylor gaben beim 3. Recall in Thailand den Song über Sprachbarrieren in Paris zum besten.

Nach dem Auftritt meinte Bohlen zu Taylor: "Du hast die Nummer tausendmal besser gesungen als Namika". Das passte der 27-Jährigen daheim vor dem Fernsehr natürlich nicht unbedingt.

Auf Instagram machte sie ihrem Ärger darüber Luft. "Er betreibt Rufmord, indem er und DSDS mich oder meine Musik negativ inszenieren", meint sie in einer Instagram-Story.

Drei Mal sei sie schon gefragt worden, ob sie bei "Deutschland sucht den Superstar" als Jurorin mitmachen wolle, erklärt sie ihren Fans weiter. "Ich habe dreimal Nein gesagt. Weil ich niemals mit so einem talentfreien Menschen in einer Jury sitzen werde".

An Dieter Bohlen hat sie zum Abschluss noch eine Botschaft. "Geh mal langsam in Rente und verschone uns mit deiner nicht vorhandenen Expertise als 'Juror', du Titan der Vollplayback-Auftritte".

Von einem Fan Namikas auf seine Beleidigung angesprochen, meinte Bohlen auf Instagram nur lapidar: "Hab nix gesagt". Das ließ bei Namika die Hutschnur noch einmal platzen: "Leute, ich habe euch gestern in 2 verschiedenen Videos gezeigt, wie Dieter beleidigend wird. Nun versucht er alles abzustreiten. Aber wisst ihr was? So wichtig ist mir das nicht mehr. Er hat eine Kostprobe von meinen Austeilkünsten bekommen. Sollte ich jemals wieder mitbekommen, dass ihr, DSDS & Dieter Bohlen, mich und meine Songs schlecht darstellt, ist die Kacke am dampfen".

Scheint so, als sei das letzte Wort in der Causa noch nicht gesprochen.

(baf)