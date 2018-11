Netta singt mit Spiel und (S)Pass für Conchita

Netta geht’s halt immer: Nach ihrem Song-Contest-Triumph, Plagiatsvorwürfen ("‚Toy‘ hat Israeli-Vibe, ‚Seven Nation Army‘ ist ein ganz anderer Song") und diversen Fehden gegen das Austragungsland Israel macht sich die 25-jährige Powerlady im "Heute"-Talk" für den ersten Auftritt in Wien warm.

Am 12.11. spielt sie groß in der "Grellen Forelle" auf – und widmet die Show einem ihrer Idole: Conchita. "Wir beide sprechen Menschen an, die auf der Suche nach Identität sind. Ich fühle mich geehrt, wenn Fans mich mit ihr vergleichen, der Tourstart in Wien ist quasi auch ein Tribute an Conchita." Und dort treffen beide erstmals aufeinander!

Doch vor dem Gig gilt’s, kühlen Kopf zu bewahren: Netta verlegte ihren Reisepass letzten Monat zwei Mal – am selben Tag! Na hoffentlich hat sie ihn am Weg nach Wien mit, die Show verstärkt lediglich ein cooler Looper.

Karten: heute.at/tickets

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(MT)