Prince-Erben überraschen Fans mit neuem Video

Dass Prince (1958-2016) nicht nur für sich selbst erfolgreiche Songs schreiben konnte, beweisen u.a. seine Hits mit Sinéad O'Connor ("Nothing compares 2 U"), den Bangles ("Manic Monday") oder Joan Osborne ("One of us").

Umfrage Welcher ist dein Lieblingshit von Prince? Diamonds and Pearls

Sexy MF

The most beautiful girl in the world

1999

Kiss

Purple Rain

My Name is Prince

When Doves Cry

Sign O the Times

Batdance

Gold

Guitar

Prince-Song fast 30 Jahre "verschollen"

1985 schrieb er für die Sängerin Sheila E. den Song „Holly Rock“, der auf dem Soundtrack zum Film „Krush Groove“ erschien. Da Prince Sheila die alleinigen Songrechte zuschrieb, war die Originalversion bisher auf keinem seiner Alben zu hören und nicht einmal digital erhältlich - bis jetzt.

Prince-Erben veröffentlichen "Originals"

Im Juni ist das hochgelobte Album „Originals“ erschienen. Darauf wurden erstmals einige bisher ungehörte Werke des Musikers veröffentlicht, wie die Originalversion von Martikas US-Nummer 1-Single "Love...thy will be done" oder eben auch "Nothing compares 2 U" ("Heute.at" hat berichtet)

(jd)