Aktivisten wollen Konzert von Nicki Minaj verhindern

Seitdem bekannt ist, dass US-Rapperin Nicki Minaj am 18. Juli beim "Jeddah World Fest" im erzkonservativen Saudi Arabien auftreten will, tobt das Netz. Der Grund: Das Event wird von dem umstrittenen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman finanziert.

Minaj soll ihren Auftritt canceln

Einige Aktivisten der Menschenrechtsorganisation "The Human Rights Foundation" haben die US-Rapperin nun aufgefordert ihr Konzert abzusagen.

"Wenn du bei einem Festival auftrittst, das vom Kronprinzen gesponsert wird, verbündest du dich mit den Menschen, die auf Meinungs-und Gedankenfreiheit mit Mord reagieren. Es wäre katastrophal für eine Person mit deinem Status, die sich stets für die Rechte von Frauen und soziale Gerechtigkeit ausgesprochen hat, dort aufzutreten", heißt es in dem fünfseitigen Brief an die Rapperin.

Die Rapperin schweigt

Die 36-Jährige selbst hat sich zu dem Brief noch nicht zu geäußert. Auch Liam Payne und DJ Steve Aoki sollen bei dem Festival auftreten. Ob sie ebenfalls gebeten wurden, ihr Konzert abzusagen, ist nicht bekannt.

(LM)