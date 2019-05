Higher - Das ist Nipsey Hussles letztes Musikvideo

Der Clip bietet die optische Untermalung der Nummer "Higher", die Nipsey Hussle gemeinsam mit DJ Khaled und John Legend aufgenommen hat.

Die gerappten Strophen des 34-Jährigen handeln von seiner Liebe zu seiner Freundin Lauren London, den beiden Kindern Mani und Kross sowie zur Stadt der Engel an der kalifornischen Küste.

Die Einnahmen, die der Titel lukrieren wird, gehen an die beiden Kinder des Rappers, der am 31. März 2019 vor seinem Bekleidungsgeschäft in Los Angeles am helllichten Tag erschossen worden war.



Der Tod des Grammy-Nominierten sorgte bei zahlreichen Superstars für Bestürzung. Hussle galt als einflussreicher Underground-Rapper.

