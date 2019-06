Nova Rock - Auf das können sich Fans freuen

Vier Tage lang verwandeln sich die Pannonia Fields II beim burgenländischen Nickelsdorf vom 13. bis zum 16. Juni 2019 wieder einmal in den Nabel der Musikwelt. Zum bereits 15. Mal holen die Veranstalter absolute Topacts aus allen möglichen Sub-Genres des Metal, des Punkrock und des Rock ins Land, um ein absolut hochkarätiges Lineup zu garantieren.

Bei absolutem Kaiserwetter (ACHTUNG: Sonnencreme und genug Wassertrinken nicht vergessen) dürfen sich die Fans auf Slipknot, Slayer, The Cure, Die Ärzte, RAF Camora, Slash oder Me First And The Gimme Gimmes freuen.

Das ganze Programm:



Donnerstag 13. Juni 2019

14:00 Uhr - Amaranthe14:45 Uhr - I Prevail15:45 Uhr - Three Days Grace17:00 Uhr - Godsmack18:15 Uhr - Lamb Of God19:45 Uhr - Amon Amarth21:30 Uhr - Slipknot23:45 Uhr - Sabaton

Red Stage

14:00 Uhr - Waving The Guns

14:45 Uhr - Luciano

15:45 Uhr - Folkshilfe

17:00 Uhr - Pussy Riot

18:15 Uhr - Mono & Nikitaman

20:00 Uhr - Ska-P

21:45 Uhr- Sum 41

23:15 Uhr - Pendulum DJ Set

Freitag 14. Juni 2019

14:00 Uhr - Our Last Night14:45 Uhr - Uncle Acid And The Deadbeats15:45 Uhr - Mothers Cake17:00 Uhr - New Model Army18:00 Uhr - Idles19:30 Uhr - Dropkick Murphys21:45 Uhr - The Smashing Pumpkins23:15 Uhr - The Cure

Red Stage

14:00 Uhr - Schmutzki

14:45 Uhr - Starset

15:45 Uhr - Tesseract

17:00 Uhr - Beartooth

18:30 Uhr - Behemoth

20:10 Uhr - Trivium

21:45 Uhr - Anthrax

23:25 Uhr - Slayer

01:45 Uhr - Frog Leap feat. Leo Moracchioli

Samstag 15. Juni 2019

14:00 Uhr - Bad Flower14:45 Uhr - Reel Big Fish15:50 Uhr - Millencolin16:55 Uhr - Feine Sahne Fischfilet18:10 Uhr - Rin19:40 Uhr - Papa Roach21:15 Uhr - Bonez MC & RAF Camora23:10 Uhr - Die Toten Hosen

Red Stage

14:00 Uhr - To The Rats And The Wolves

14:45 Uhr - Seek And Destroy

15:45 Uhr - Beyond The Black

17:00 Uhr - JBO

18:20 Uhr - Children Of Bodom

19:50 Uhr - Powerwolf

21:25 Uhr - In Extremo

23:10 Uhr - In Flames

01:00 Uhr - Paul Kalkbrenner

Sonntag 16. Juni 2019

14:00 Uhr - Cari Cari14:55 Uhr - Antilopen Gang16:05 Uhr - Me First And The Gimme Gimmes17:35 Uhr - Wolfmother19:15 Uhr - Slash feat. Miles Kennedy And The Conspirators21:00 Uhr - Die Ärzte

Red Stage

11:15 Uhr - Wendis Böhmische Blasmusik

12:25 Uhr - Kontrust

13:35 Uhr - Bad Wolves

14:50 Uhr - Testament

16:20 Uhr - Ministry

18:00 Uhr - Rob Zombie

19:50 Uhr - Within Temptation

(baf)