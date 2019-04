Cardi B twerkt in neuem Musikvideo für ihren Mann

"Clout" ist bereits der fünfte Song, den Offset und seine "On-Off-Ehefrau" Cardi B zusammen aufgenommen haben. Nun wurde auch das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht.

Und das hat es in sich: Die Rapperin rekelt sich hier in knappen Lack-und Leder-Dessous vor, auf und an ihrem Ehemann. Zwischendurch zeigt sie, wie gut sie eigentlich auf seinem Schoß twerken kann.

Den Fans scheint's zu gefallen: Der Clip wurde innerhalb von 24 Stunden über sechs Millionen Mal geklickt.

"Clout" - Offset feat. Cardi B





(LM)