So klingt der neue Song von Paris Hilton

Paris Hilton (38) tauscht kunterbunte Candy-Landschaft und prall gefüllten Dancefloor gegen weiße Luxusvilla!

Umfrage Wie finden Sie Paris Hiltons Song? Super, passt zu ihr!

So a Schas. Mir gefällt er gar nicht...

Naja, jeden Tag bräuchte ich ihn nicht, aber man kann ihn schon lassen.

Für ihren neuen Song "Lone Wolves" hat es die Hotelerbin in ein echtes Traumdomizil verschlagen. Dort zeigt sie sich total modern und cool.

DJane statt Kim

Von plüschigem Trash wie in ihrem Video zu "I Need You" keine Spur. Auch auf berühmte Freundinnen wie Kim Kardashian (38) im Video zu "Best Friend's Ass" verzichtet Paris.

Stattdessen hat sich die 38-Jährige die belgische DJane MATTN mit ins Boot geholt – und mit ihr sogar auf dem weltbekannten Electrofestival Tomorrowland performt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)