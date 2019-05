Wird dieser Song der heiße Sommerhit 2019?

Kein Sommer ohne perfekten Sommerhit, der einem mit leichter Melodie und angenehmem Rhythmus ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Der Puertoricaner Pedro Capó hat mit dem Titel "Calma" genau den richtigen Song dafür.

Die Nummer stammt zwar schon aus dem Jahr 2018 und hat im gesamten lateinamerikanischen Raum die obersten Chartplätze eingenommen, nach Europa schaffte es der Titel, dessen Remix-Version bereits 1, 2 Milliarden Klicks auf YouTube zählt, erst in den letzten Wochen und Monaten.

Während man in Italien, der Schweiz und Slowenien bereits zu den verträumten Latino-Klängen Fernweh bekommt, läuft der Song noch nicht wirklich in den heimischen Radios. Vielleicht ändert sich das ja in den kommenden Tagen.

Erst vor wenigen Wochen wurde eine weitere Remix-Version von "Calma" veröffentlicht, bei der Superstar Alicia Keys mit an Bord ist. So soll der Titel auch dem englischsprachigen Musikmarkt schmackhaft gemacht werden.

(baf)