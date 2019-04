Piano von John Lennon soll 1,2 Millionen einbringen

Das Auktionshaus "Gotta Have Rock and Roll" bringt das Piano unter den Hammer, auf dem John Lennon Lieder für "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967), das achte Studioalbum der Beatles komponierte.

Das Instrument aus der Produktion von John Broadwood & Sons stand in Lennons Anwesen im englischen Kenwood und ist mit einer Plakette versehen, die auf seine popkulturelle Bedeutung verweist. "Auf diesem Piano wurde[n] geschrieben: A Day in the Life[,] Lucy in the Sky with Diamonds[,] Good Morning, Good Morning[,] Being for the Benefit of Mr. Kite und viele andere[.] John Lennon 1971".

Das Piano wurde bereits 2016 von Sotheby's versteigert, nun wartet es auf einen neuen Besitzer. Das Mindestangebot liegt bei 575.000 Dollar (circa 512.000 Euro). Es wird ein Verkaufspreis von bis zu 1,2 Millionen Dollar (ca. 1,07 Millionen Euro) erwartet.

Die Online-Auktion von Gotta Have Rock and Roll startet am 10. April und endet am 19. April. Wer das nötige Kleingeld hat, kann HIER mitsteigern.

The Beatles

(lfd)