Pietro Lombardi kündigt neuen Sommerhit an

Der 26-Jährige will es anscheinend auch diesen Sommer wieder wissen. Nach "Señorita" mit Kay One und "Phänomenal" soll es also auf 2019 einen Sommerhit aus dem Hause Lombardi geben.

Die neue Single heißt "Bella Donna" und wird am 3. Mai erscheinen. "Ich hoffe so sehr, dass der Song euch gefällt" schreibt Pietro zur Ankündigung auf Instagram für seine 1,2 Millionen Follower.

Wir sind jetzt schon sicher, dass der Track ein Hit werden wird.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)