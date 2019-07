Pietro Lombardi hat sich "ein bisschen verliebt"

Gemeinsam mit einer ganzen Schar von hübschen Tänzerinnen drehte Pietro Lombardi das Video zu seinem neuen Song "Macarena", der am 2. August veröffentlicht wird. Unter der heißen Sonne Ibizas hat sich der 27-Jährige anscheinend etwas verkuckt.

"In diese Frau bin ich ein bisschen verliebt", erklärt Pietro in einer Instagram Storie. "Sie will nichts von mir. Traurig!". Die hübsche Dunkelhaarige, die genau seinem Typ entspricht, ist aber nicht die erste Frau aus einem Musikvideo, die für Schlagzeilen sorgt.

Bereits nach Veröffentlichung von "Phänomenal" wurde dem "DSDS"-Sieger ein Techtelmechtel mit seiner Video-Freundin angedichtet. Doch seit der Trennung von Ehefrau Sarah Lombardi herrscht im Liebesleben von Pietro Ebbe.

VIP-Bild des Tages

VIP-Bild des Tages 2019

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)