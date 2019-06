Polizei-Razzia in Kollegahs neuer Shisha-Bar

Rapper Kollegah sorgte bereits in der Vergangenheit durch Textpassagen in seinen Songs für Schlagzeilen. Am Donnerstag eröffnete der Musiker und Geschäftsmann seine neue Shisha Bar "Alpha Lounge" in Düsseldorf.

Gleich einen Tag später standen bereits Polizisten im Lokal und durchsuchten die Räumlichkeiten. Insgesamt wurden vier Razzien in Düsseldorfer Shisha-Bars durchgeführt. Eine von ihnen war eben jene von Kollegah.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte gegenüber deutschen Medien, dass es keine Festnahmen gegeben habe. Weitere Details würde man seitens der Exekutive aber erst am Montag veröffentlichen. In der Bild-Zeitung wird indes Kollegahs Manager zu der Razzia am Freitagabend zitiert: "Die Beamten haben drei bis vier Kilogramm Shisha-Tabak in der 'Alpha Lounge' beschlagnahmt."

(zdz)