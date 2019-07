Post Malone wird nach Halsstich zum Zombie

Zu Beginn des Videos wird Post Malone in einen Messerkampf verwickelt, wie er sich in den 1950ern oder 1960er-Jahren irgendwo in den Vereinigte Staaten unter Halbstarken-Gangs abgespielt haben könnte.

Doch der 24-Jährige besitzt nicht die besten Feitl-Skills und so wird er bereits nach wenigen Sekunden per Halsstich zu Boden geschickt. Um auf Nummer sicher zu gehen, rammt ihm sein Kontrahent das Klappmesser noch ein paar Mal in die Brust.

Erst dann beginnt der Song "Goodbyes". Post Malone steht dafür von den Toten auf und schreckt durch nächtliche Straßen wandelnd ein paar Leute. Am Ende landet er mit Tschick und einer Flasche Bier in einer Bar. Dort befindet sich auch seine Freundin ("Big Little Lies"-Darstellerin Kathryn Newton) mit einem neuen Lover.

Für den ruhigen Song hat Post Malone mit dem Sänger Young Thug zusammengearbeitet.

(baf)