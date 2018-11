RAF Camora ist seit vier Wochen auf Platz 1

Der Wiener Rapper RAF Camora surft weiterhin auf der Erfolgswelle! Das neue Album "Palmen aus Plastik 2", dass er zusammen mit Bonez MC aufgenommen hatte, knackt nun seit Wochen die Rekorde.

Zuerst waren 13 Songs unter den Top 14, dann knackte er auf Sportify die eine Milliarde Streams-Marke. Nun wurden die neuen Zahlen der österreichischen Charts publiziert - und "Palmen aus Plastik 2" ist bereits die vierte Woche die unangefochtene Nummer 1.

Konzert in Wien bereits ausverkauft



In Deutschland füllt RAF Camora riesige Hallen und in seiner Heimatstadt Wien jetzt ebenfalls: Sein Konzert am 29.3. in der Wiener Stadthalle war binnen weniger Tage ausverkauft. Deshalb gibt es einen Tag darauf einen Zusatz-Gig. Bei dem derzeitigen Erfolg des aus Rudolfsheim-Fünfhaus stammenden Rappers dürfte auch diese Karten bald vergriffen sein.

(mz)