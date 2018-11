15 Memes, über die nur Rammstein-Fans lachen

Eltern ärgern, Bieber bashen, Headbangen und Dinge abfackeln - nur einige der Hobbys, die auf der To-Do-Liste von Rammstein-Fans ganz oben stehen.

Bevor Rammstein ins Ernst-Happel-Stadion kommen, müssen ihre Fans erst durch brennende Reifen springen. Erst brachen die Server zusammen, inzwischen sind die Stehplatzkarten so gut wie weg. Schnell an Tickets zu kommen ist so einfach, wie im Justin-Bieber-Shirt ohne Bierdusche ein Rammstein-Konzert zu überleben.

Für jeden, den der erste Vorverkaufstag den letzten Nerv geraubt hat und für alle, die Rammstein-Fanhumor zu schätzen wissen, unsere Top 15 Memes:

Rammstein erklärt Rammstein:



Bieber: 0, Rammstein: 1



Crowdsurfing a la Rammstein



Ein-stein, zwei, drei, vier



Bitch, please!



Jeder hat eine weibliche Seite



Was Rammstein-Fans in der Birne haben



Party like Rammstein



Die Qual der Wahl



Keine Generation ohne Rammstein



Es war einmal ein Lead-Sänger ...



Im richtigen Film ...



Du hattest nur einen Job



(lam)