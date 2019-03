Rammstein singen ein Lied für "Deutschland"

Die schon immer für ihre Provokationen bekannten Musiker schafften es auch diesmal wieder, schon vor Veröffentlichung der Single "Deutschland" alle nur möglichen Hunde in den weltweiten Medienpfannen komplett verrückt zu machen. Und das schön häppchenweise.

Bereits am Mittwoch wurde mit einem kurzen Teaservideo, in dem Till Lindemann und seine Mitmusiker in KZ-Gefangenenuniformen am Galgen stehen, ein Skandal vom Zaun gebrochen. Ohne die Szenen im Kontext des ganzen Videos, das rund 15 Minuten lang ist, gesehen zu haben, empörten sich zahlreiche Historiker, Politiker und jüdische Verbände über die "widerliche Geschmacklosigkeit". Von "Leichenschändung", die nur "Klicks erzeugen" soll, war die Rede.

Am frühen Donnerstagnachmittag verkündeten Rammstein dann das Releasedate ihres neuen Albums. Das siebente Studioalbum der Berliner wird am 17. Mai 2019 erscheinen. Gleichzeitig präsentierte Rammstein das Cover der Single "Deutschland". Darauf zu sehen: Eine dunkelhäutige Frau in einer goldenen Rüstung auf deren Brust das Wappen des römisch-deutschen Kaisers Karl V. prangt.

Germania

Um wen es sich dabei handelt, offenbarte aber erst das zugehörige Musikvideo, das am 28. März um 18 Uhr Premiere feierte. Die Dame ist keine Geringere als Germania, also das personifizierte Deutschland. Verkörpert wird die Figur von der Berliner Schauspielerin Ruby Commey. Vor der Veröffentlichung des Clips hatte sie knapp 2.000 Abonnenten auf Instagram. Das dürfte sich in Kürze ändern.

Rubys Germania hat die stärksten Auftritte im Video, küsst Till Lindemanns abgetrennten Kopf, lässt sich als Schwarze Madonna den Babybauch streicheln, schwebt als strahlender Engel über der Band und wird schließlich im All zu Grabe getragen.

Die kontroversen KZ-Szenen machen nur einen kleinen Teil des Videos aus, das sich mit einigen der dunkelsten Kapiteln in der deutschen Geschichte auseinandersetzt und weder mit exzessiver Symbolik noch mit Kunstblut geizt.

Rammstein

Rammstein

