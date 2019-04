Schweizer lernt Albanisch, wird im Kosovo zum Star

Geboren im Kongo, aufgewachsen in der Schweizer Gemeinde Wittigkofen, bekannt im Kosovo. Der fast zwei Meter große Gassann Nyangi, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, hat sich einen Kindheitstraum erfüllt. Er steht im Rampenlicht, reist durch Europa, spielt Shows vor Tausenden von Fans. Sein Werdegang ist dennoch außergewöhnlich: Vom Entertainer aus der Schweiz wurde Cliqme zur Albanischen Trap-Größe und füllt mit seinen Shows mittlerweile ganze Clubs.

Der 29-Jährige ist zudem ein Sprachtalent. Neben Deutsch, Französisch, Lingala und Englisch spricht und rappt Cliqme mittlerweile auch Albanisch. Man kennt ihn im Balkan. Vor allem in Kosovo, Albanien und in Mazedonien. Er trat schon in mehreren albanischen TV-Shows auf, ließ sich auf albanisch Interviewen und will sich nun in der albanischen Musikszene etablieren. Unter seinen Musikvideos sammeln sich jeweils hunderte von Kommentaren. Viele Fans können es kaum glauben, dass ein gebürtiger Kongolese aus der Schweiz in ihrer Muttersprache rappt und feiern ihn dafür.

"Der Match läuft auf der Bühne"

Doch wie hat es der Schweizer so weit geschafft? Cliqme fiel schon früh durch seine energiegeladene Art auf. Schon im Jahr 2012 war er als Warm-Up tätig. Heizte das Publikum vor großen Konzerten von Wiz Khalifa oder Chris Brown auf. Er hat schon früh verstanden, wie man Menschen mitreißen kann. Vor rund einem Jahr wurde Cliqme dann von Capital T, einem der berühmtesten albanischen Musikern, für eine Zusammenarbeit angefragt. Das gemeinsame Lied ging durch die Decke. Fast acht Millionen Mal wurde der Song auf YouTube angeklickt.

Für Cliqme kein Grund abzuheben: "YouTube-Klicks sind heute eher eine oberflächliche Visitenkarte." Viel wichtiger seien für ihn die Auftritte. "Der Match läuft auf der Bühne." Mittlerweile reiste der 29-Jährige schon mehrere Male durch den Balkan und spielte mehrere Dutzend ausverkaufte Shows. Viel schwieriger als ihn im Kosovo anzutreffen, ist es den Rapper in der Schweiz zu sehen: "Wir haben nicht viele Shows in der Schweiz. Doch am 18. April wird mein neuer Videoclip in Oftringen vorgstellt", sagt Cliqme stolz. In das Video habe er und sein Team viel Zeit gesteckt und es hoch professionell abdrehen lassen. "Wir haben die selbe Kamera benutzt, die auch Rihanna für ihre Videos verwendet", so der Entertainer.

(rc/20 Minuten)