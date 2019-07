Outet sich Lil Nas X mit diesem Tweet?

Am letzten Junitag, am Ende des Pride-Monats, hat Lil Nas X einen Tweet abgesetzt. Zu einem Ausschnitt vom seinem neuen Video zum Song "C7osure" schreibt er: "Einige von euch wissen es schon, einigen ist es egal, einige werden nichts mehr von mir wissen wollen. Aber bevor dieser Monat endet, wünsche ich mir, dass ihr bei ‹C7osure› ganz genau hinhört."

some of y'all already know, some of y'all don't care, some of y'all not gone fwm no more. but before this month ends i want y'all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ— nope (@LilNasX) 30. Juni 2019

Den Tweet schließt er mit einem Regenbogen-Emoji ab. Für viele ist damit klar: Der Rap-Überflieger sieht sich als Teil der LGBTQ-Community. Unter dem Post reihen sich bereits Tausende Kommentare. Der Grundton: Follower und Fans gratulieren dem Musiker zum Outing.

"Ich will frei sein"

"Wir lieben dich", schreibt etwa Filmproduzentin Tika Sumptor. "Ich freue mich für dich", schreibt User Kwita. Und Musiker Shawn Wasabi nimmt die Großbuchstaben hervor: "YES! GRATULATION, KING!"

Im Song "C7osure" rappt der 20-Jährige einige mehrdeutige Zeilen. Unter anderem: "Ich will und ich muss loslassen, ich will frei sein." Auch wenn er nicht sicher sei, ob es die richtige Zeit dafür sei, werde er auf den Moment zurückschauen und sich gut fühlen.

Lil Nas X hat mit "Old Town Road" einen der größten Hits des bisherigen Musikjahres gelandet. In den USA gab's für den Country-Rap-Mash-up bereits dreifach Platin, in der Schweiz steht der Song seit zwölf Wochen in den Top 3 der Charts. Seine erste EP "7" ist vor zwei Wochen erschienen.

(fim)

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(fim/20 Minuten)