Wir haben alle Stops von Rita Oras Welttournee

Am 23. November soll Rita Oras neues Album "Phoenix" herauskommen. Bekannt sind bereits die Songs "For You", mit dem sie mit Liam Payne dem Film "Fifty Shades Freed" einheizte. Mit Avicii nahm Rita "Lonly Together" auf. Mit der Single "Girls" (feat Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX) trat Rita einen Shitstorm los. Sie outet sich als bisexuell, wurde nach dem Erscheinen des Lieds aber von der LGBT-Community verbal abgewatscht. "Immer wieder mal kommen Songs, die der LGBT-Community mehr schaden als dass sie sie fördern", kritisierte Hayley Kiyoko, die von ihren Fans als "lesbischer Jesus" abgefeiert wird.

Ora verließ Jay Z

Mit "Phoenix" hat sich Rita ordentlich Zeit gelassen. Ihr erstes Album erschien bereits 2012. In der Zwischenzeit wechselte sie das Label. Sie lief Jay Z und seiner Firma Roc Nation davon und steht inzwischen bei Atlantic Records unter Vertrag.

1.3.2019: Tour startet in Australien

Ab 1. März jettet Ora dann mit ihrem "Phoenix" rund um die Welt. In Australien geht es los, gefolgt von den Philippinen, Thailand, Japan, Taiwan und schließlich Europa.

Wien nicht dabei: Das sind die Alternativen

Am 23. April 2019 gibt sie ihr erstes Konzert am europäischen Kontinent. Österreich steht leider nicht auf Oras Tourliste.

Alle Europa-Konzerte von Rita Ora

23.4. Oslo/Norwegen

24.4. Stockholm/Schweden

26.4. Köln/Deutschland

27.4. München/Deutschland

29.4. Zürich/Schweiz

30.4. Mailand/Italien

2.5. Paris/Frankreich

3.5. Utrecht/Niederland

21.5. Cardiff/Großbritannien

22.5. Bournemouth/Großbritannien

24.5. London/Großbritannien

25.5. Birmingham/Großbritannien

27.5. Liverpool/Großbritannien

28.5. Leeds/Großbritannien

29.5. Glasgow/Grobitannien

Nähere Infos zu Veranstaltungsorten und Ticketverkauf gibt's HIER

Spaß zu Halloween: Rita Ora als Post Malone

Rita Ora als Post Malone

